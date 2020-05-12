https://news.day.az/world/1234080.html Во Франции после ослабления карантина ввели очень крупные штрафы за отсутствие масок - ВИДЕО
Во Франции после ослабления карантина ввели очень крупные штрафы за отсутствие масок - ВИДЕО
С началом выхода из режима карантина во Франции ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, предполагается, что те, у кого нет по тем или иным причинам индивидуальных средств защиты, смогут получить их бесплатно. При этом без масок ездить нельзя, - нарушителям грозят крупные штрафы.
Мэрии организовали схемы рассылки многоразовых масок по запросу жителей, а в некоторых городах, в частности, в Париже и Лионе их стали раздавать на крупных пересадочных узлах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре