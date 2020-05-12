https://news.day.az/world/1234087.html Китай отменит дополнительные пошлины на импорт из США
Китай отменит дополнительные пошлины на импорт из США
Правительство Китая с 19 мая этого года отменит дополнительные импортные пошлины на вторую партию импортных товаров из США. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства финансов КНР, в список входят 79 позиций, охватывающих в том числе некоторые виды редкоземельных металлов и изотопов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вторая часть товаров с 19 мая 2020 года по 19 мая 2021 года не будет облагаться дополнительными пошлинами", - указывается в документе.
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