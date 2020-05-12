В Армении за сутки выявили 146 случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 3 538, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По состоянию на 11 мая, в стране было 3392 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 146.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 47 человек. Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 19.

На лечении находятся 2 042 человека. Общее количество проведенных тестов составило 33 313.