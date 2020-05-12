В Белом доме всех обязали носить маски

Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску, это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны были отправлены на карантин на две недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, действие распоряжения не распространяется на одного человека - самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти "сумели принять вызов" и выпустили достаточное количество проверочных тестов.

Сам Трамп сдает анализы ежедневно, столь же приоритетны и те, кто либо работает в домах престарелых, либо там проживает. Резидентов медико-социальных учреждений - не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь.

В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.

"Чтобы расширить возможности тестирования, я распорядился (это уже одобрено) перевести местным властям штатов еще $1 млрд долларов. Мы это сделали. Деньги уже у них на счетах", - сказал президент США.



Белый дом форсирует финансовую поддержку, поскольку настаивает на снятии карантинных мер, введенных губернаторами, а ослабление изоляции возможно лишь при наличии достаточного количества тестов, эти анализы особым актом Конгресса для жителей США сделаны бесплатными.