Илон Маск возобновил работу завода Tesla, несмотря на запрет властей

Глава Tesla Илон Маск объявил о намерении возобновить производство электромобилей на заводе в Калифорнии, невзирая на ограничения и запреты, введенные в штате из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Он добавил, что если власти и должны кого-то арестовать в связи с этим решением, то только его.

Предприятие Tesla во Фримонте, где налажена сборка Model Y, Model 3, Model X и Model S, простаивает с 23 марта. Это единственный автомобильный завод в Калифорнии, он обеспечивает работой около 10 тысяч человек. Пока в округе Аламеда, где расположено предприятие, действуют ограничения из-за коронавируса, за нарушение которых грозит штраф в размере до тысячи долларов в день или до 90 дней тюремного заключения.

На днях юристы Tesla обратились в суд с требованием признать действия администрации Аламеды незаконными. Это позволило бы автопроизводителю возобновить выпуск электромобилей.

9 мая генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что если вопрос о запуске производства не будет решен, то он перенесет штаб-квартиру компании и разработку перспективных проектов в другие штаты, например, в Неваду или Техас.

За этим последовало заявление о возобновлении работы калифорнийского завода. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал Маск в своем Twitter.