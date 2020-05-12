https://news.day.az/world/1234148.html Опустевший Лас-Вегас в период пандемии - ФОТО
Опустевший Лас-Вегас в период пандемии - ФОТО
Улицы одного из самых ярких и многолюдных городов Невады ещё недавно были заполнены туристами и местными жителями. Теперь же отели, рестораны, казино и клубы закрыты для посетителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на КП, c 9 мая в Лас-Вегасе заработали небольшие магазины. Казино на первом этапе снятия ограничений возобновить работу не смогут.
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