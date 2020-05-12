Великобритания столкнулась с испытаниями, любой неверный шаг грозит катастрофой

"Великобритания столкнулась с испытаниями, в которых любой неверный шаг грозит катастрофой", - с такими словами к членам Палаты общин обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он должен был разъяснить парламентариям правительственный план выхода из карантина и ответить на критику оппонентов, которые обвиняли его, помимо прочего, в недостаточной ясности формулировок, спровоцировавших неоднозначные трактовки и непонимание в обществе. Речь шла также о проблемах взаимопонимания с профсоюзами, об отсутствии чётких рекомендаций для работодателей о том, как им обеспечить безопасность сотрудников при возобновлении своей деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после слушаний Джонсону пришлось вновь объяснять, что означает его призыв "Сохранять бдительность" в условиях борьбы с пандемией:

"Люди должны сохранять бдительность, работая, по возможности, из дома, ограничивая контакты с другими людьми, соблюдая на улице дистанцию в два метра, - там, где это возможно. Регулярно мойте руки, носите защитные маски, когда вы находитесь в закрытых помещениях и там, где это сложно соблюдать дистанцию, например, в некоторых магазинах или в общественном транспорте. Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть подозрительные симптомы, я повторяю, вы все должны изолироваться".