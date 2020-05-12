В ООН заявили, что в мае и июне температура на Земле ожидается выше нормы

Температура на поверхности суши и океанов в мае и июне ожидается выше средних значений. Об этом сообщила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Более теплая, чем средние значения, температура морской поверхности на значительной территории Земного шара в мае и июне, как ожидается, приведет к превышению нормы [температуры] на суше, особенно в тропических широтах и на значительной части Северного полушария", - отметила ВМО в распространенном в Женеве информационном бюллетене. По словам ее экспертов, этому способствует "глобальная тенденция к потеплению".

Этот прогноз основан на "моделировании глобальных прогнозов аккредитованными при ВМО центрами по всему миру", уточняется в сообщении.

ВМО напомнила, что природный феномен Эль-Ниньо, который обычно имеет "согревающий эффект", в мае и июне будет находиться в пределах средних значений. Тем не менее, несмотря на это, "средние температуры на поверхности [Земли] движутся к почти рекордным уровням".

Как заявил в связи с публикацией прогноза ВМО ее генеральный секретарь Петтери Таалас, даже в условиях нынешнего "нейтрального" Эль-Ниньо температура в мае и июне ожидается выше, чем в прошлом году. Температура воздуха и поверхностного слоя моря, а также нагрев океанов "выросли вследствие изменения климата, и это сильно влияет на экстремальные явления, такие как тропические циклоны и ливни", отметил он.

Глава ВМО также подчеркнул, что в условиях вспышки коронавируса человечество "более, чем когда-либо, нуждается в надежных предсказаниях погоды и долгосрочных прогнозах климата, поскольку температуры и осадки оказывают большое воздействие на ключевые сектора экономики и системы здравоохранения, которые поставлены на грань коллапса из-за пандемии".