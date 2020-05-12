Ученые атакуют коронавирус

Пандемия требует объединения усилий: в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения Европейский союз возглавил Международную конференцию доноров, организованную для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выделены три направления - диагностика, лечение и профилактика. Общим знаменателем служит политическая воля - сделать медицинские технологии и инновации доступными для всех, сегодня и навсегда.