https://news.day.az/world/1234221.html Ученые атакуют коронавирус - ВИДЕО
Ученые атакуют коронавирус - ВИДЕО
Пандемия требует объединения усилий: в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения Европейский союз возглавил Международную конференцию доноров, организованную для сбора средств на борьбу с коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выделены три направления - диагностика, лечение и профилактика. Общим знаменателем служит политическая воля - сделать медицинские технологии и инновации доступными для всех, сегодня и навсегда.
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