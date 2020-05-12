В России предотвратили теракт

ФСБ России во вторник объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области: изъят пистолет, несколько коктейлей Молотова и холодное оружие, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", - говорится в релизе.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, молодой человек помещен под стражу. Какими именно мотивами он руководствовался, не уточняется.