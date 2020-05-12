Карантин обошелся экономике Франции в 6% годовых темпов роста

Ограничительные меры, введенные во Франции для борьбы с распространением коронавируса, обошлись экономике почти в 6% годовых темпов роста, заявил глава центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Эти два месяца [карантина] стоили нам 6% годовых темпов роста, - сказал глава Банка Франции в эфире радиостанции France Inter. - Потери за весь год будут еще выше, потому что по мере восстановления активность будет частичной".

В рамках борьбы с COVID-19 в стране были закрыты многие предприятия и магазины, что резко снизило экономическую активность. Франция начала смягчать ограничительные меры в понедельник.

Экономика Франции, вторая по величине в еврозоне, в первом квартале сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные национального статистического института Insee.

Европейская комиссия прогнозирует, что экономика еврозоны в этом году сократится на рекордные 7,7% из-за пандемии коронавируса.