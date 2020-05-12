В Кении придумали коронавирусную прическу
На фоне распространения во всем мире коронавируса COVID-19 кенийские парикмахеры придумали новую модную женскую прическу, которую назвали в честь новой инфекции.
Визуально она напоминает очертания "шипов" коронавируса под микроскопом. Волосы заплетаются в тугие косички вместе с прочными нитями из натуральной пряжи. В итоге эти косички причудливо торчат на голове во все стороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По мнению парикмахеров и их клиентов, прическа имеет важный посыл: она словно предупреждает о том, что борьба с коронавирусом еще не закончена.
По последним данным, в Кении зарегистрировано 700 случаев инфицирования COVID-19, 33 человека скончались.
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