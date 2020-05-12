В Кении придумали коронавирусную прическу

На фоне распространения во всем мире коронавируса COVID-19 кенийские парикмахеры придумали новую модную женскую прическу, которую назвали в честь новой инфекции.

Визуально она напоминает очертания "шипов" коронавируса под микроскопом. Волосы заплетаются в тугие косички вместе с прочными нитями из натуральной пряжи. В итоге эти косички причудливо торчат на голове во все стороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению парикмахеров и их клиентов, прическа имеет важный посыл: она словно предупреждает о том, что борьба с коронавирусом еще не закончена.

По последним данным, в Кении зарегистрировано 700 случаев инфицирования COVID-19, 33 человека скончались.