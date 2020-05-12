Всех авиапассажиров в Турции будут проверять на коронавирус

Начиная с июня в Турции будут проверять всех авиапассажиров на коронавирус. Эта мера коснется как иностранцев, так и граждан страны, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так страна начала готовиться к открытию туристического сезона.

Созданием лабораторий в аэропортах займется турецкий минздрав. Тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен COVID-19, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.