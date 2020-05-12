https://news.day.az/world/1234281.html Коронавирус ударил по вооруженным силам США - ВИДЕО
Коронавирус ударил по вооруженным силам США - ВИДЕО
Еще не улеглись скандалы из-за вспышек COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" и американском эсминце Kidd, как заболевание добралось до американской военной верхушки.
Один из тестов на коронавирус оказался положительным у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела. На добровольный карантин ушел и начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей.
Day.Az со ссылкой на mail.ru представляет видеоновость, как вирус подрывает американское военное командование.
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