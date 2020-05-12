В Ереване проходит акция протеста

"Сегодня мы проведем флешмоб по всему городу, пройдемся по административным районам и пригласим всех собраться перед зданием Центрального банка. Об этом заявил во время акции протеста напротив здания Центробанка Армении 12 мая Мануэл Манукян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Обращаюсь к властям, премьер-министру Армении, эту структуру надо призвать к порядку", - подчеркнул Манукян.

Участники акции протестуют против высоких процентных ставок кредитных организаций.

Он подчеркнул, что даже отчет об исполнении бюджета преподносится неправильно. "Обращаюсь ко всем правоохранительным органам. Докладывают, что 300 млн., млрд. направлены на сферу сельского хозяйства, но нет ничего подобного. Эти деньги стали собственностью коммерческих банков путем манипуляций, я могу привести факты", - заверил протестующий.