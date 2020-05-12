Мэр Лондона считает преждевременным возобновление футбольного сезона

Мэр Лондона Садик Хан выступает против возобновления турнира в английской премьер-лиге. Ранее появились сообщения о намеченном на 12 июня запуске чемпионата Англии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я хочу, чтобы футбол как можно скорее вернулся в нашу жизнь. Однако сейчас, когда страна ещё находится в тисках коронавируса, а сотни людей ежедневно умирают, считаю это преждевременным", - сказал он. При этом сам Садик Хан - большой любитель футбола и известный болельщик "Ливерпуля".

Турниры во всех дивизионах Англии были приостановлены из-за пандемии коронавируса в середине марта. Возобновление футбольных чемпионатов предварительно запланировано на 12 июня.