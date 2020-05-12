США предсказали превращение в изгоя из-за пандемии

США могут превратиться в международного изгоя из-за неудачных действий властей во время пандемии коронавируса. С таким предсказанием выступил старший научный сотрудник аналитического Центра за американский прогресс (Center for American Progress) Майкл Фукс в The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению автора, некомпетентные действия американского президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией COVID-19 не только усугубили печальные последствия в стране, но также нанесли ущерб глобальному сотрудничеству. Фукс считает, что американское лидерство - необходимо во время аналогичных кризисов - например, как это было в борьбе с СПИД или при координаций усилий во время вспышки лихорадки Эболы. Нынешняя же пандемия - одна из самых серьезных проблем, с которыми мир столкнулся со времен Второй мировой войны.

Аналитик отмечает, что Трамп, видимо, не верит, что единственно эффективным решением новой проблемы может быть совместные усилия с другими странами. Так, Фукс напомнил об обвинениях Трампа в сторону Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которой он прекратил платить взносы. Кроме того, его администрация продолжает оказывать санкционное давление на Иран и Венесуэлу, несмотря на их особую уязвимость.

Эксперт отдельно подчеркивает, что лидер США рассматривает гонку за вакциной как игру с нулевой суммой (ситуация, когда выигрыш одного равен проигрышу другому - прим. Ленты.ру). Это подтверждается тем, что в марте он якобы пытался купить немецкую компанию, которая добилась прогресса в разработке вакцины.

Фукс также предупреждает, что фатальные ошибки Трампа угрожают сделать США международным изгоем. В частности, из-за плохой статистики остальной мир не будет серьезно относиться к американской политике по борьбе с пандемией. Кроме того, многие страны могут еще долго продлевать ряд ограничений на взаимодействие с Вашингтоном.