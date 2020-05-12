Трамп запретил пенсионным фондам США инвестиции в акции китайских компаний

Президент США Дональд Трамп поручил прекратить инвестиции федеральных пенсионных фондов в акции китайских компаний и вывести проведенные ранее такие инвестиции.

Об этом сообщается в письме советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и председателя Национального экономического совета Ларри Кудлоу. Письмо направлено министру труда США Юджину Скалиа, сообщил телеканал FOX Business, цитируя документ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в США около 12 федеральных пенсионных фондов США, и они держат не менее $4,5 миллиарда в китайских акциях.

В письме администрация президента предписала федеральным пенсионным фондам отказаться от инвестиций в китайские акции, которые есть в портфелях фондов на сумму $4,5 миллиарда. В письме напрямую указывается роль Китая в пандемии COVID-19 как одна из нескольких причин, почему не должно быть инвестиций в акции китайских компаний. В документе подчеркивается, что в администрации президента США "серьезно обеспокоены такими инвестициями как по причине инвестиционного риска, так и угрозе национальной безопасности".

Министр труда США, по сведениям Fox Business, направил это письмо главе фонда Thrift Savings Plan Майклу Кеннеди и указал, что распоряжение о выводе средств из китайских акций отдано Трампом. Кеннеди обязан доложить о ситуации к 13 мая. Программа Thrift Savings Plan (TSP) предназначена для государственных служащих и пенсионеров США. Участвуя в TSP, федеральные служащие имеют возможность хранить часть своего дохода для выхода на пенсию и снизить свои текущие налоги.

Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что Китай долгие годы пользовался преимуществом и зарабатывал на США и это больше не повторится. Трамп исключил возможность пересмотра торговой сделки с Китаем, утверждая, что китайские переговорщики хотели бы, чтобы изменения принесли пользу только их стороне.

Отвечая на брифинге в Белом доме на вопрос о сообщениях о том, что Китай хотел бы возобновить переговоры по торговой сделке, Трамп сказал: "Нет. Меня это не интересует". "Мы заключили сделку. Я тоже слышал, что они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать сделку лучше для них, - пояснил Трамп. - Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое подписали".

Торговое соглашение первой фазы между Вашингтоном и Пекином было подписано 15 января. В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира, поставив под сомнение способность Китая совершать подобные покупки. Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство в рамках сделки.

На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин договорились работать вместе, чтобы создать благоприятные условия для реализации торговой сделки первой фазы.