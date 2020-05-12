Глава Boeing предсказал банкротство крупной авиакомпании США

Генеральный директор Boeing Дейв Кэлхун сказал, что, по его мнению, крупная авиакомпания США в этом году обанкротится из-за негативных последствий вспышки коронавируса в мире. Об этом пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я не хочу быть слишком предвосхищающим в этом вопросе, но да, скорее всего, - сказал он. - Что-то случится, когда наступит сентябрь".

Кэлхун не предоставил конкретных данных, и представитель Boeing Гордон Джондро сказал, что глава компании "говорил в целом о неопределенности в секторе, а не о какой-то конкретной авиакомпании".

Авиакомпании в прошлом месяце начали получать части федеральных грантов и ссуд в размере $25 миллиардов, которые запрещают им увольнять или снижать заработную плату для своих сотрудников до 1 октября. Руководители авиакомпаний предупреждают, что они могут стать более мелкими авиакомпаниями из-за отсутствия спроса.

Авиакомпании США недавно объявили о своих первых квартальных убытках за последние годы, поскольку спрос на пассажироперевозки снизился из-за коронавируса и введения ограничительных мер по борьбе с ним.

В недавних комментариях руководители авиакомпаний заявили, что худшее уже позади, но они не ожидают внезапного восстановления спроса. Администрация безопасности на транспорте заявила, что в 11 мая через контрольно-пропускные пункты в аэропортах США прошли 215645 человек, что является самым высоким показателем с 25 марта, но все еще на 91% меньше, чем год назад.

В прошлом месяце Кэлхун сказал, что ожидает, что восстановление трафика займет три года, и он повторил свои комментарии, добавив, что отрасль не восстановится, вероятно, до четверти нормального уровня к сентябрю.

"Уровни трафика не вернутся к 100%. Они даже не вернутся к 25% (к сентябрю)", - сказал Кэлхун в интервью.

"Возможно, к концу года мы приблизимся к 50%. Так что, безусловно, будут внесены коррективы со стороны авиакомпаний", - отметил он.