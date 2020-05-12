Банки еврозоны могут серьезно пострадать от коронавируса

Кредиторы стран еврозоны могут серьезно пострадать от вспышки коронавируса, поскольку замедление экономического роста создает нагрузку на заемщиков, говорится в последнем отчете европейских чиновников, передает Reuters.

Документ стал первой общеевропейской оценкой кредиторов региона, поскольку страны, включая Германию и Италию, рассматривают, какие меры можно принять для помощи попавшим в затруднительное положение банкам, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Европейские банки, находившиеся в центре экономического краха десять лет назад, с тех пор боролись за восстановление, и теперь они сталкиваются с экономическим спадом, который может помешать им в этом.

Представители Европейской комиссии пришли к выводу, что "существует риск для финансовой стабильности зоны евро".

"Предотвращение серьезного и длительного ущерба может потребовать дополнительных и существенных усилий", - написали они.

В документе чиновники подчеркивают влияние на банки невыплаченных кредитов и более высоких затрат на финансирование на фоне рыночных колебаний и снижения кредитного рейтинга, делая вывод о том, что, хотя сейчас они сильнее, чем в прошлом, банки остаются уязвимыми.

В письме, направленном в Европейскую комиссию в ответ на его оценку от 24 апреля, Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что все крупные банки в валютном блоке являются платежеспособными, но включил список, показывающий, что некоторые страны были защищены лучше других.

Эти данные показали, что испанские банки имеют самые слабые резервы капитала в валютном блоке, чтобы выдержать любой экономический спад, даже хуже, чем в Италии. Нидерланды и Бельгия стали лидерами в этом плане.

Ранее в этом месяце глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос заявил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, оказало очень сильное воздействие на экономику и создало риски для банков.

Мрачная оценка выявляет уязвимость сектора к невыплаченным кредитам или инвестиционным потерям из-за вируса, поскольку некоторые правительства рассматривают способы укрепления банков.

"В конечном счете шок от коронавируса затронет и банки. Банки сейчас гораздо более устойчивы, чем в прошлом, но это не остановит негативное влияние", - сказал председатель совета экономических экспертов правительства Германии Ларс Фельд.

Совет, который консультирует канцелярию, министерство финансов и министерство экономики по вопросам политики, предупредил правительство в отчете на 101 странице в конце марта, что экономический спад может перетечь на банки.

Некоторые немецкие чиновники рассматривали идею принудительной рекапитализации банков, сообщили Reuters источники. Министерство финансов страны заявило, что такие планы в настоящее время не рассматриваются.