Индия выделит около $265 млрд на преодоление последствий пандемии

Власти Индии выделят финансовую помощь в размере 20 трлн рупий (порядка $265 млрд) на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Нарендра Моди в телеобращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данный экономический пакет предназначен для рабочего, для фермера, который трудится день и ночь <...>. Этот экономический пакет - для среднего класса нашей страны, который честно платит налоги и способствует развитию страны", - заявил глава правительства.

Он не раскрыл детали, связанные с выделением этих средств.

"Всего один вирус посеял хаос во всем мире, мы никогда не видели и не слышали о подобном кризисе. Мы должны спасти себя от этого вируса, а также двигаться вперед", - указал премьер-министр Индии.

Новая фаза локдауна

Моди также отметил, что четвертая фаза локдауна (политики строгой изоляции) начнется после 17 мая и будет отличаться от трех предыдущих, но не сообщил, какие изменения будут введены.

"Ученые, эксперты говорят нам, что коронавирус будет с нами надолго. Четвертая фаза локдауна будет совершенно другой, с новыми правилами. О них будет сообщено до 18 мая", - сказал Моди.

Ранее премьер призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции с 25 марта до 14 апреля. Затем глава правительства продлил этот режим до 3 мая, а в прошлую пятницу - до 17 мая включительно.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к утру вторника 70 756. Как сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество умерших из-за инфекции составило 2 293.