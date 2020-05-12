https://news.day.az/world/1234336.html Президент Афганистана приказал силовикам перейти в наступление на террористов
Президент Афганистана приказал силовикам перейти в наступление на террористов
Президент Афганистана Ашраф Гани отдал во вторник силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.
Как передал афганский телеканал Tolo News, соответствующее заявление он сделал в обращении к нации после осуществленных ранее в тот же день экстремистами атак в Кабуле и провинции Нангархар, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава государства приказал "силам страны перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок", орудующих на территории Афганистана.
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