https://news.day.az/world/1234340.html Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления на русском языке
Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления на русском языке
Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал скорейшего выздоровления пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
"Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!" - написал Алтун на русском языке.
Он добавил, что турецкая сторона придает большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с коронавирусом вместе с Россией.
Ранее стало известно, что Дмитрий Песков был госпитализирован с коронавирусом.
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