В Канаде выявили больше 70 тысяч случаев COVID-19

В Канаде выявили больше 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Day.Az.

Уточняется, что за минувшие сутки было зафиксировано 1 186 новых случаев заражения, всего заболели 70 342 человека.

Количество летальных исходов увеличилось на 143 и достигло 5 049.

Больше всего зараженных в провинциях Квебек (38 469) и Онтарио (20 907).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.