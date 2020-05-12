Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных ставок, США также должны принять этот "подарок", - говорится в публикации.

До этого Трамп уже призывал финансовый регулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне. По его мнению, это помогло бы сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.

Ранее ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.