https://news.day.az/world/1234342.html Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных ставок, США также должны принять этот "подарок", - говорится в публикации.
До этого Трамп уже призывал финансовый регулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне. По его мнению, это помогло бы сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.
Ранее ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
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