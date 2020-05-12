Главный инфекционист США: число жертв COVID-19 в стране занижено

Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту зафиксировано более 80 тыс. летальных исходов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на слушаниях отметил, что некоторые специалисты предполагают, что реальные показатели могут быть на 50% выше этих данных.

"Я не уверен, что на 50% больше, но большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры. <...> Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как [пациенты с] COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), потому что они не были госпитализированы. <...> Думаю, вы правы, цифра, вероятно, выше. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше", - сказал Фаучи.