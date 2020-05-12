Латвия вывезла из Азербайджана граждан 15 стран Евросоюза

По просьбе Министерства иностранных дел Латвии национальный авиаперевозчик airBaltic 11 мая осуществил рейс из Баку - на борту самолета находились граждане и постоянные жители 15 стран Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на LSM.lv, среди пассажиров были латвийцы, жители Великобритании, Исландии, Норвегии и других государств. Из столицы Азербайджана их доставили во Франкфурт (ФРГ), в свою очередь, во Франкфурте в самолет сели жители стран Балтии, которых доставили в Ригу.

Отмечается, что для выполнения рейса был задействован единый механизм сотрудничества и гражданской обороны ЕС, с тем чтобы дать возможность европейцам, остающимся в период пандемии коронавируса в третьих странах, наконец, вернуться домой. Подобными рейсами, организованными разными государствами альянса, в Европу вернулись уже свыше 55 тысяч человек.