В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

Еще 53 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 232 человека, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли более 2,1 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.