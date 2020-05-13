США облегчили процедуру найма иностранных работников в условиях пандемии

Власти Соединенных Штатов облегчают процедуру приема на работу и продления разрешения на пребывание в стране для некоторых иностранцев с целью обеспечения продовольственной безопасности в условиях пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из официального уведомления Министерства внутренней безопасности США, размещенного в электронной базе Федерального реестра США - сборнике официальных документов американского правительства.

"Министерство временно снимает некоторые ограничения для работодателей и уполномоченных лиц в США, которые стремятся нанять на работу некоторых работников категории H-2B, уже находящихся на территории Соединенных Штатов, для выполнения временных работ или оказания услуг, критически важных для обеспечения в США продовольственных поставок", - отмечается в тексте. Согласно документу, это касается и тех уже нанятых иностранных работников, которые хотят продлить пребывание в США. Ведомство пояснило, что изменения вносятся "в связи с перебоями и неопределенностью в экономике США и перемещении людей по миру из-за чрезвычайной ситуации с болезнью, вызываемой новым коронавирусом". Временное правило вступит в силу с 14 мая 2020 года и будет действовать по 15 мая 2023 года.

Министерство уточняет, что к категории H-2B относятся занятые на временных работах в секторах, не относящихся к сельскому хозяйству, "которые проживают на постоянной основе в иностранных государствах и не собираются покидать их окончательно, но временно приехали в Соединенные Штаты для выполнения временных работ или оказания услуг". Прием таких иностранцев на работу в США возможен, в случае если "невозможно найти безработного человека в этой стране (США - прим. ТАСС), который способен выполнять такие работы и оказывать подобные услуги".

Визы для врачей

Ранее возмущение пользователей соцсетей вызвало сообщение Госдепартамента США с призывом к иностранным специалистам по лечению вызываемого коронавирусом заболевания обращаться в посольства и консульства страны по всему миру, чтобы получить рабочие визы в США. Многие тогда обвинили Вашингтон в попытке организовать "утечку мозгов" из других стран на фоне пандемии.

Позднее в пресс-службе Госдепартамента ТАСС заверили, что власти США не стремятся переманивать врачей из других стран. Представитель ведомства признал, что "первоначальное уведомление было нечетко сформулировано", и пояснил, что речь шла лишь о тех заявителях, у которых уже была одобренная петиция от работодателя в США, или тех, кто участвует в сертифицированных программах обмена.

О приостановке оказания на регулярной основе визовых услуг в посольствах и консульствах США в большинстве стран мира было объявлено 18 марта на фоне ухудшения ситуации с новым коронавирусом. При этом, как пояснил тогда ТАСС представитель Госдепартамента США, "по мере возможностей посольства и консульства продолжат предоставлять визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией.