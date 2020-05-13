Главный инфекционист США предупредил о «неконтролируемой вспышке» коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил о возможной неконтролируемой вспышке коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит The New York Times.

Выступая перед Конгрессом, Фаучи предупредил об опасности решений преждевременно открывать страну, так как последствия могут быть очень серьезными. "Если это произойдет, есть реальный риск, что вы спровоцируете вспышку, которую не сможете контролировать", - отметил Фаучи. Он добавил, что реальные цифры жертв коронавируса, вероятнее всего, выше официальных.

30 апреля главный инфекционист говорил, что сотни миллионов доз вакцины от коронавируса могут быть готовы к 2021 году. Он сообщил также, что входит "в команду, которая этим занимается".

Несмотря на разгар пандемии коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим. Одним из первых регионов, ослабивших ограничения, был штат Джорджия.

По последним данным, в стране зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.