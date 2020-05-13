В Украине проведут массовую вакцинацию

Правительство Украины намерено провести массовую вакцинацию, чтобы уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам массовая вакцинация должна уберечь население от второй вспышки короновирусной инфекции, которая может произойти осенью 2020 года.

Он пояснил, что Министерство здравоохранения хочет исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, а именно гриппоподобных и коронавируса, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней и заполнить инфекционные отделения.

Вместе с тем, он добавил, что правительство Украины рассчитывает провести прививание от гриппа в течении лета 2020 года, как только вакцина появится на рынке страны или других европейских стран.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине зафиксирован 16023 случая инфицирования COVID-19. Среди них 3373 человека выздоровели, 425 скончались.