В Швеции продолжает расти число умерших и инфицированных от короновируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, последние статистические данные предоставленные на специальном мероприятии в Стокгольме, показывают, что в Швеции за все время ведения подсчетов в общей сложности 3 313 человек умерли в результате заражения вирусом COVID-19.

Согласно последним данным за последние 24 часа в Швеции ещё 57 человек погибли от вируса, а 27 272 человека были инфицированы COVID-19.

"Болезнь все еще активно распространяется, и у нас ежедневно появляется большое число новых случаев и регистрируется большое число смертей", заявила Карин Тегмарк-Уизелл, руководитель отдела микробиологии в Управлении общественного здравоохранения Швеции на сегодняшней пресс-конференции, посвященной ситуации с короновирусом.

Отметим, что Швеция до сих пор не вводила чрезвычайных мер по борьбе с вирусом, наблюдаемых по всем странам Европы. Вместо этого правительство предприняло ряд ограничений, а также призвало людей взять на себя ответственность и следовать официальным рекомендациям. Данная стратегия стала объектом пристального внимания других стран, поскольку данные по смертности от короновирусной инфекции в Швеции значительно превосходят показатели всех её северных соседей - Финляндию, Данию и Норвегию, которые ввели более жесткие меры ограничения.