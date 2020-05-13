В Конгресс внесли законопроект о санкциях против Китая

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американского законодателя.

"Я уверен, что если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было", - заявил Грэм, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, чтобы провести расследование. Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать", - добавил сенатор.

Согласно законопроекту, в течение 60 дней глава вашингтонской администрации должен будет подтвердить Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется Соединенными Штатами, их союзниками или структурами ООН. Кроме того, автор инициативы требует, чтобы власти Китая закрыли все рынки морепродуктов, где потенциально может происходить передача вирусов от животных к человеку, и освободили активистов, задержанных в Гонконге с начала пандемии во время антиправительственных акций протеста. "Без подтверждения этого президент будет уполномочен вводить различного рода санкции, такие как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, запрет китайским компания размещать свои ценные бумаги на американских биржах", - поясняется в пресс-релизе.

Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".