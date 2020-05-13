В Гонконге впервые за 23 дня выявлен местный случай заражения коронавирусом

Новый местный случай заражения коронавирусом выявлен в Гонконге - впервые за последние 23 дня. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, диагноз COVID-19 был подтвержден у 66-летней женщины, которая в последнее время не бывала за рубежом. Медики изолировали восемь ее родственников, у некоторых из них проявились симптомы болезни.

Органы здравоохранения пока официально не комментируют новый случай. Ожидается, что медики сделают это позже на пресс-конференции.

До этого в течение трех с лишним недель в Гонконге не фиксировались заболевшие COVID-19 за исключением единичных завозных случаев среди пассажиров, возвращающихся из-за рубежа. Общее число инфицированных составляет 1 048 при четырех летальных исходах.

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации местные власти на прошлой неделе пошли на смягчение ограничительных мер. Госслужащие вернулись в офисы, в городе вновь открылись музеи, библиотеки, бары, кинотеатры, спортплощадки и салоны красоты. Людям также разрешили собираться в группы до восьми человек вместо четырех. Планировалось, что с 27 мая возобновятся занятия в школах.