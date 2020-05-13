В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысячу человек

Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 171 тысячу, умерли свыше 7,6 тысячи человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне медики выявили 933 случая заражения, скончались за предыдущие сутки 116 человек с коронавирусом.

За последние сутки в стране зафиксированы 798 случаев заражения, количество летальных исходов возросло на 101. Более 148 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 802), Северном Рейне-Вестфалии (35 555) и Баден-Вюртемберге (33 518). В Берлине зафиксированы 6298 случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.