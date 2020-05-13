Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,26 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 261 955 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 292 тысячи пациентов, более 1,49 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны - США (1,3 миллиона человек) и Россия (232,2 тысячи). Испания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (228 тысяч). На четвертом месте находится Великобритания (227,7 тысячи), на пятом - Италия (221,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 82 376 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.