Власти Колумбии начали расследование использования данных сервисом TikTok

Колумбийское управление промышленности и торговли начало расследование в отношении сервиса TikTok. Власти республики, в частности, заинтересовало, как приложение собирает и использует данные несовершеннолетних пользователей. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Управление промышленности и торговли инициировало административное разбирательство с целью установить, соответствует ли TikTok Pte Ltd. правилам Колумбии о сборе и обработке персональных данных детей и подростков", - отмечается в заявлении.

Ведомство намерено выяснить, "внедрил ли TikTok Pte Ltd. принцип ответственности при обращении с данными граждан Колумбии".

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram. Число ее пользователей по всему миру превысило 500 млн человек.