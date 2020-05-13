Республика Корея инвестирует $980 млн в производство медоборудования на фоне пандемии

Правительство Республики Корея инвестирует 1,2 трлн вон ($980 млн) в разработку и глобальное продвижение медицинского оборудования и товаров, интерес к которым возник в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Корейские медицинские изделия получили особое внимание в условиях распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). В связи с этим министерства промышленности, торговли и энергетики, науки и информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и социального обеспечения, а также управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств решили объединить усилия в целях повышения конкурентоспособности этой сферы медицинской промышленности", - отмечается в сообщении.

В период до 2025 года будут выделены порядка $977 млн для проведения исследовательских работ в области медицинских изделий. В частности, планируется активизировать разработку средств защиты дыхательной системы, оборудования для насыщения крови кислородом и систем для неинвазивной диагностики респираторных заболеваний.

Ожидается, что проект поможет укрепить конкурентоспособность соответствующей отрасли в условиях, когда в мире заметно выросло доверие к медицинскому оборудованию из Республики Корея, отмечает ведомство.