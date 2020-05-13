В Мексике увеличивается площадь захоронений с жертвами коронавируса

Мексика входит в двадцатку стран с самым большим количеством выявленных случаев коронавирусной болезни - 36327 человек, 18 место. Однако местное министерство здравоохранения считает, что истинное количество заболевших (по случайной выборке) может превышать 105 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il, кладбище мексиканского города Тихуана, который находится на северо-западе Мексики, одно из крупнейших в штате Нижняя Калифорния. По словам кладбищенского чиновника, площадь захоронений за последнее время удвоилась.