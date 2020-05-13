В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая коронавируса

В Таиланде в среду, 13 мая, впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Он отметил, что новых смертей от инфекции за сутки также нет.

"Еще одна хорошая новость дня: в больницах на лечении остаются всего 117 человек", - добавил Висануйотхин.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Таиланде - 3017 человек, число жертв - 56 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.