https://news.day.az/world/1234483.html Террористы напали на роддом в Афганистане, 14 погибших - ФОТОРЕПОРТАЖ
Террористы напали на роддом в Афганистане, 14 погибших - ФОТОРЕПОРТАЖ
14 гражданских лиц и полицейский стали жертвами террористического нападения на больницу и роддом в столице Афганистана Кабуле, среди погибших - двое новорожденных.
Четверо нападавших убиты после пятичасового боя, сообщил телеканал TOLOnews.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, клиника находится под опекой международной организации "Врачи без границ". Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
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