https://news.day.az/world/1234521.html Пять депутатов российской Госдумы заразились коронавирусом
Пять депутатов российской Госдумы заразились коронавирусом
Пять депутатов российской Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова ("Единая Россия"), избравшаяся в Тверской области.
Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из заразившихся выписан, двое лечатся дома, еще двое - в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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