Пять депутатов российской Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова ("Единая Россия"), избравшаяся в Тверской области.

Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из заразившихся выписан, двое лечатся дома, еще двое - в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.