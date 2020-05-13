Меган Маркл раскроет всю правду о королевской семье

Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри как можно скорее. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Близкие к герцогине Сассекской источники сообщили журналистам, что ей не терпится дождаться публикации книги, в которой изложена ее точка зрения на происходившие в королевской семье события. "Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий", - объяснил инсайдер.

Книга под названием "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" под авторством журналистов Омид Скоби ( Omid Scobie) и Кэролин Дуранд (Carolyn Durand) выйдет в августе. Подруга Меган Маркл, пожелавшая скрыть свое имя, отметила, что "если бы все зависело только от Меган, книга бы вышла завтра, а не три месяца спустя".

"Меган хочет, чтобы люди поняли, что ее жизнь никогда не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая она на самом деле и желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе", - объяснила подруга. Больше всего, по ее словам, герцогиня Сассекская мечтает о сочувствии и понимании.