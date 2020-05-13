Итальянская мафия использует пандемию в корыстных целях

В ходе спецоперации в Италии полиция задержала около сотни предполагаемых членов мафии. Некоторых из них называют лидерами двух влиятельных кланов, сформировавшихся в Палермо и пытавшихся наладить свои дела в Милане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по версии правоохранительных органов, преступные группировки использовали пандемию и вызванный ею экономический кризис для расширения своего влияния и вербовки новых членов. Речь идёт о распространённой практике, - объясняет судебный следователь Пьерджорни Моросини:

"Эта одна из тех ситуаций, в которых криминальные объединения пытаются выйти на людей, переживающих кризис, чтобы предложить им финансовую помощь, которая затем оборачивается долгами и для многих предпринимателей ведёт к утрате экономической самостоятельности".

Задержанным предъявлены обвинения по целому ряду статей, в том числе об организации преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве, отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. В полиции отмечают, что одной из задач мафии было получить доступ к средствам, выделяемым в рамках антикризисной финансовой помощи Евросоюза.