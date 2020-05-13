Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США возобновятся 7 сентября

Судебные слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновятся в Лондоне 7 сентября. Об этом WikiLeaks сообщила в среду в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7 сентября было назначено датой возобновления отложенных слушаний по экстрадиции. Решение о том, в каком суде они будут проходить, пока не принято", - говорится в сообщении.

В начале мая судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер постановила перенести слушания, которые должны были начаться 18 мая и продлиться три недели. Это решение было принято по просьбе адвокатов австралийца, просивших перенести заседания на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. С этой позицией согласилась и сторона обвинения, указавшая на то, что в нынешних условиях проводить слушания небезопасно.