Число умерших из-за коронавируса в Испании превысило 27 тыс.

По меньшей мере 184 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса.

Об этом сообщил в среду Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

12 мая было объявлено о 176 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 104.