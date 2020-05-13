https://news.day.az/world/1234541.html Число умерших из-за коронавируса в Испании превысило 27 тыс.
Число умерших из-за коронавируса в Испании превысило 27 тыс.
По меньшей мере 184 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса.
Об этом сообщил в среду Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
12 мая было объявлено о 176 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 104.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре