https://news.day.az/world/1234545.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 50 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 50 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 50 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6783 человек.
В Иране за последние сутки выявлено 1958 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 выросло до 112 725 человек. Вылечились 89 428 человек. Состояние 2735 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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