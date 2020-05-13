В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 50 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 50 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6783 человек.

В Иране за последние сутки выявлено 1958 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 выросло до 112 725 человек. Вылечились 89 428 человек. Состояние 2735 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.