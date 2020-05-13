В больницах России образовалось 400 очагов коронавируса

Около 400 очагов новой коронавирусной инфекции возникло в российских больницах, пациенты опасаются туда приходить. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют", - сказал он.

Мурашко отметил, что ситуация с оказанием плановой медпомощи изменилась во всем мире. Так, в апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.