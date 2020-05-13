https://news.day.az/world/1234566.html Испания посадит на карантин всех вновь прибывших - ВИДЕО
Испания посадит на карантин всех вновь прибывших - ВИДЕО
Всех прибывающих в Испанию из-за границы посадят на карантин. Им придется провести взаперти первые две недели после приезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выйти из дома или гостиницы получится, чтобы купить продукты питания или лекарства, а также проконсультирваться у врача. Это одна из мер, с помощью которых власти рассчитывают не допустить второй волны заражения коронавирусом в стране.
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