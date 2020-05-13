Как в Москве соблюдают режим карантина

С 12 мая в Москве введен масочный и перчаточный режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, сегодня за его нарушение - нахождение без маски и перчаток в общественных местах, то есть любых местах вне квартиры и отдельного рабочего кабинета - пока не штрафуют, а только предупреждают. Штрафы впереди.

Многие, конечно, дисциплинированно облачились в маски с перчатками, но довольно большая часть народу по-прежнему дефилирует без масок, или в маске - но без перчаток.

Особенно удивили кадры со стройки, где почти все рабочие не надели маски.

Ну, а один из самых популярных жестов - взяться голой рукой за ту часть масочки, на которую потенциально мог осесть коронавирус, и стянуть ее на подбородок.